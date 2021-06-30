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Путин объяснил, почему в России отдыхать дороже, чем в Турции

Цены на отечественных курортах завышены, констатировал глава государства. Президент отметил, что из-за ситуации с коронавирусом многие страны закрыты, люди побаиваются ехать отдыхать за рубеж.

30 июня, 12:29

Фото © Pixabay

Владимир Путин объяснил, почему в России отдыхать дороже, чем в Турции. Видео © LIFE

Российский лидер Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии ответил на вопрос жительницы Кирова Алёны Масленниковой о том, почему отдых на курортах РФ обходится дороже, чем на заграничных.

"Ответ лежит на поверхности. Ведь у нас, к сожалению, на протяжении долгих лет мало вкладывалось денег в развитие туристической инфраструктуры. Мы — страна с большим объёмом экспорта туризма. За прошлый год 36 миллиардов долларов оставили за рубежом и заплатили, чтобы поехать за рубеж", — указал глава государства.

Путин напомнил, что перед властями стоит задача развития туристической инфраструктуры. Сейчас в России существует программа развития внутреннего туризма, в 2020 году была введена программа туристического кешбэка, сейчас проходит четвёртый этап продаж таких туров.

"Мы создали госкорпорацию по внутреннему туризму. Первые шаги в этом направлении сделаны, объём внутреннего туризма увеличивается. Да, цены завышены. Многие страны закрыты, люди побаиваются ездить за границу, на самом деле и правильно делают", — отметил президент.

Путин добавил, что ситуация с закрытыми границами приводит к перегрузке отечественной туринфраструктуры, особенно на юге РФ.

"Очень рассчитываю, что мы будем увеличивать объём внутреннего туризма, сейчас 50 проектов примерно рассматриваются", — добавил глава государства.

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Напомним, в России спрос на внутренний туризм вырос за год на 25%. Кроме того, путешественники всё чаще отдают предпочтение отелям с должным уровнем дезинфекции и дистанцирования гостей. При этом россияне бронируют жильё более высокого уровня и не экономят на отдыхе.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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