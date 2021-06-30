СК начал проверку после жалобы Путину на завышенные тарифы ЖКХ в Тюменской области

Следователи начали проверку после того, как жители села Демьянка пожаловались во время прямой линии Владимиру Путину на завышенные тарифы на ЖКХ и доплаты при переезде из аварийного жилья. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

"Организовано проведение доследственной проверки по информации, поступившей на прямую линию с президентом РФ от жителей посёлка Демьянка Уватского района", — говорится в сообщении управления.

В ходе проверки будет дана оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию. Ситуацией заинтересовалась также прокуратура Тюменской области. Ведомство инициировало проверку по информации о нарушениях при переселении граждан из ветхого жилья.