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СК начал проверку после жалобы Путину на завышенные тарифы ЖКХ в Тюменской области

В ходе неё будет дана оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию.

30 июня, 12:19
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Следователи начали проверку после того, как жители села Демьянка пожаловались во время прямой линии Владимиру Путину на завышенные тарифы на ЖКХ и доплаты при переезде из аварийного жилья. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

"Организовано проведение доследственной проверки по информации, поступившей на прямую линию с президентом РФ от жителей посёлка Демьянка Уватского района", — говорится в сообщении управления.

В ходе проверки будет дана оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию. Ситуацией заинтересовалась также прокуратура Тюменской области. Ведомство инициировало проверку по информации о нарушениях при переселении граждан из ветхого жилья.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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