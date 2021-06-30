СК начал проверку после жалобы Путину на завышенные тарифы ЖКХ в Тюменской области
В ходе неё будет дана оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию.
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Следователи начали проверку после того, как жители села Демьянка пожаловались во время прямой линии Владимиру Путину на завышенные тарифы на ЖКХ и доплаты при переезде из аварийного жилья. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.
"Организовано проведение доследственной проверки по информации, поступившей на прямую линию с президентом РФ от жителей посёлка Демьянка Уватского района", — говорится в сообщении управления.
В ходе проверки будет дана оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию. Ситуацией заинтересовалась также прокуратура Тюменской области. Ведомство инициировало проверку по информации о нарушениях при переселении граждан из ветхого жилья.
Ранее Путин ужаснулся, увидев видео с чёрной водой в некоторых новостройках в Пскове, и пообещал местным жителям помочь в решении данной проблемы. Российский лидер отметил, что наверняка этот вопрос требует дополнительных денежных ресурсов.
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