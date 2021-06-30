Суд вернул Земфире иск к Гришковцу на полтора миллиона рублей

Центральный районный суд Калининграда вернул певице Земфире исковое заявление о взыскании с писателя и драматурга Евгения Гришковца 1,5 млн рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщили в инстанции.

Возврат связан с "неподсудностью Центральному районному суду". В пресс-службе инстанции объяснили, что дело может быть рассмотрено в Ленинградском районном суде Калининграда — то есть по месту жительства ответчика.

Напомним, певица Земфира направила иск к писателю Евгению Гришковцу в Центральный районный суд Калининграда. Она потребовала от него компенсации морального вреда за резкие высказывания по поводу её творчества и опровержения. Сумма иска к писателю составила полтора миллиона рублей. Евгений Гришковец, назвавший Земфиру наркоманкой, уже публично извинился за свои слова. Также писатель признался, что поданный иск вызвал у него искреннее изумление.