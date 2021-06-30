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Суд вернул Земфире иск к Гришковцу на полтора миллиона рублей

Поводом для обращения исполнительницы в суд послужило недавнее высказывание писателя по поводу её последнего альбома "Бордерлайн".

30 июня, 12:13
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CD1l5TyICp6/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">instagram.com/zemfiralive</a>, <a href="https://www.instagram.com/p/CLYhquMDmEK/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">instagram.com/egrishkovets</a></p>

Фото © instagram.com/zemfiralive, instagram.com/egrishkovets

Центральный районный суд Калининграда вернул певице Земфире исковое заявление о взыскании с писателя и драматурга Евгения Гришковца 1,5 млн рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщили в инстанции.

Возврат связан с "неподсудностью Центральному районному суду". В пресс-службе инстанции объяснили, что дело может быть рассмотрено в Ленинградском районном суде Калининграда — то есть по месту жительства ответчика.

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Напомним, певица Земфира направила иск к писателю Евгению Гришковцу в Центральный районный суд Калининграда. Она потребовала от него компенсации морального вреда за резкие высказывания по поводу её творчества и опровержения. Сумма иска к писателю составила полтора миллиона рублей. Евгений Гришковец, назвавший Земфиру наркоманкой, уже публично извинился за свои слова. Также писатель признался, что поданный иск вызвал у него искреннее изумление.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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