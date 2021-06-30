Путин анонсировал вручение молодёжи "Пушкинских карт" для посещения музеев и театров. Видео © LIFE

Молодёжь в России в возрасте от 14 до 22 лет в ближайшее время получит так называемые Пушкинские карты, на которые будет начислено по три тысячи рублей для возможности посещать культурные заведения. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Мы уже несколько месяцев обсуждаем это с правительством и хотим назвать этот инструмент "Пушкинская карта". Предоставить возможность и финансовые средства — небольшие, скромные, но тем не менее существенные для того, чтобы молодые люди от 14 до 22 лет смогли воспользоваться в течение сентября — декабря текущего года и в следующем году. Очень рассчитываю, что молодые люди воспользуются этой возможностью", — сказал глава государства в ходе прямой линии.

Президент уточнил, что на счёт карты поступят три тысячи рублей, рассчитанные на четыре месяца, которые позволят ребятам посещать концерты, музеи, выставки и другие культурные учреждения и даже сходить в Большой театр, однако лишь один раз, учитывая стоимость билетов.