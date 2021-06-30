Президент России Владимир Путин заявил, что Россия делает первые шаги в вопросе мусорной реформы, направлены первые инвестиции, а в ближайшие годы также должны быть запущены мусоросжигательные заводы. Об этом российский лидер сообщил во время ежегодной прямой линии.

"Это большая работа по всей стране. Ей раньше, как вы знаете, начиная с советских времён, фактически как следует никто и никогда не занимался. Правда, и отходов, наверное, в прежние времена, в таком объёме не было. Сейчас 60 миллионов [тонн] отходов у нас накапливается ежегодно. И первые шаги только мы в этом направлении делаем", — отметил Путин.

Президент уточнил, что первые инвестиции направлены на раздельный сбор (10 миллионов тонн) и переработку (3 миллиона тонн). Он также подчеркнул, что с запуском мусоросжигающих заводов возникает много вопросов, так как граждане напряжены. Российский лидер подчеркнул, что ни в одной стране мира без утилизации таким образом обойтись невозможно.