Путин поручил главе Кузбасса разобраться в ситуации с угрозами чиновников местной жительнице
Женщину стали запугивать после обращения на прямую линию из-за того, что в местной коррекционной школе-детсаду не спешат делать ремонт.
Фото © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин дал поручение губернатору Кемеровской области Сергею Цивилёву разобраться с чиновниками, которые запугивали жительницу Новокузнецка Елену Калинину из-за её жалобы. Женщина направила её на прямую линию.
Женщина хотела рассказать главе государства, что местные чиновники бездействуют по вопросу ремонта местной коррекционной школы-детсада № 235. Она отметила, что, когда они узнали о её обращении, ей стали поступать угрозы лишить опекунства над внучкой.
"Хочу обратиться к губернатору Кемеровской области Сергею Цивилёву. Подключайтесь к программе реновации школ. И обратите внимание на тех должностных лиц, которые пытаются запугать тех, ради которых они должны работать. Доложите мне об этом", — сказал Путин в ходе ежегодной прямой линии.
Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным началась сегодня, 30 июня, в 12:00 мск. Уже опубликована часть списка вопросов, но обращения россиян будут приниматься вплоть до окончания программы. Жители страны уже задали президенту более 1 миллиона вопросов. У российского лидера во время мероприятия есть непосредственный доступ к массиву обращений. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru ("москва-путину.рф").
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