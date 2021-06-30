Путин поручил главе Кузбасса разобраться в ситуации с угрозами чиновников местной жительнице

Президент РФ Владимир Путин дал поручение губернатору Кемеровской области Сергею Цивилёву разобраться с чиновниками, которые запугивали жительницу Новокузнецка Елену Калинину из-за её жалобы. Женщина направила её на прямую линию.

Женщина хотела рассказать главе государства, что местные чиновники бездействуют по вопросу ремонта местной коррекционной школы-детсада № 235. Она отметила, что, когда они узнали о её обращении, ей стали поступать угрозы лишить опекунства над внучкой.