Президент России Владимир Путин заявил, что обороноспособность РФ по некоторым параметрам превзошла многие страны мира, в том числе США. Об этом он сказал во время ежегодной прямой линии.

"Период однополярного мира прошёл. <...> Обороноспособность [РФ] достигла очень высокого уровня и во многих параметрах — важнейших — превзошла многие страны мира. По некоторым параметрам — в том числе и Соединённые Штаты", — сказал Путин.