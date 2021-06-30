"Период однополярного мира прошёл": Путин заявил, что обороноспособность РФ превзошла многие страны, включая США
Президент также отметил, что экономический суверенитет России повышается, несмотря на санкции
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Президент России Владимир Путин заявил, что обороноспособность РФ по некоторым параметрам превзошла многие страны мира, в том числе США. Об этом он сказал во время ежегодной прямой линии.
"Период однополярного мира прошёл. <...> Обороноспособность [РФ] достигла очень высокого уровня и во многих параметрах — важнейших — превзошла многие страны мира. По некоторым параметрам — в том числе и Соединённые Штаты", — сказал Путин.
Он также отметил, что Россия развивается, а её экономический суверенитет повышается, несмотря на санкции и угрозы со стороны зарубежных стран.
Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным началась сегодня, 30 июня, в 12:00 мск. Уже опубликована часть списка вопросов, но обращения россиян будут приниматься вплоть до окончания программы. Жители страны уже задали президенту более одного миллиона вопросов. У российского лидера во время мероприятия есть непосредственный доступ к массиву обращений. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru ("москва-путину.рф").
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