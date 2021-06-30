Путин объяснил, как нужно "включать голову"

Президент России Владимир Путин, в ходе прямой линии отвечая на вопрос о встрече в Женеве с американским коллегой Джо Байденом, показал, как нужно "включать голову". Президент указал на необходимость отстаивать собственные интересы и поделился историей из жизни.

"В семье достаточно близких мне людей растут дети. Маленький совсем ребёнок, он ещё говорить-то не умеет, нашкодил чего-то там. Ему мама строго говорит: "Никогда больше так не делай, включи голову!" И он в ту же секунду сделал так, пальчиком, сказал: "Пам" — включил голову. Молодец", — рассказал глава государства.