Путин объяснил, как нужно "включать голову"
Президент, отвечая на вопрос о встрече с американским лидером Джо Байденом, указал на необходимость отстаивать собственные интересы.
Скриншот видео © LIFE
Владимир Путин показал, как "включать голову". Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин, в ходе прямой линии отвечая на вопрос о встрече в Женеве с американским коллегой Джо Байденом, показал, как нужно "включать голову". Президент указал на необходимость отстаивать собственные интересы и поделился историей из жизни.
"В семье достаточно близких мне людей растут дети. Маленький совсем ребёнок, он ещё говорить-то не умеет, нашкодил чего-то там. Ему мама строго говорит: "Никогда больше так не делай, включи голову!" И он в ту же секунду сделал так, пальчиком, сказал: "Пам" — включил голову. Молодец", — рассказал глава государства.
Напомним, переговоры Путина и Байдена прошли в Женеве 16 июня. Это была первая их очная встреча в качестве глав государств. В совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными. Кроме того, Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон.
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