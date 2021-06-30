Оргкомитет Евро-2020 изучает инцидент с избиением российского фаната украинскими болельщиками

Оргкомитет Евро-2020 в шотландском Глазго уже изучает инцидент с избиением болельщика с флагом России во время матча Украина — Швеция. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Мы изучаем этот вопрос, а наиболее подходящая структура для ответа на ваш запрос, скорее всего, полиция Шотландии, ответит вам в должное время", — заявил агентству руководитель проекта Евро-2020 в Глазго Джоанн Депонио.