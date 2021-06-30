Оргкомитет Евро-2020 изучает инцидент с избиением российского фаната украинскими болельщиками
События произошли во время исторического для Незалежной матча, по итогам которого они вышли в четвертьфинал турнира.
Кадр из видео © Соцсети
Оргкомитет Евро-2020 в шотландском Глазго уже изучает инцидент с избиением болельщика с флагом России во время матча Украина — Швеция. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Мы изучаем этот вопрос, а наиболее подходящая структура для ответа на ваш запрос, скорее всего, полиция Шотландии, ответит вам в должное время", — заявил агентству руководитель проекта Евро-2020 в Глазго Джоанн Депонио.
Напомним, что во время матча Украина — Швеция на Евро-2020 группа украинских болельщиков избила фаната, который находился на трибуне с российским флагом. Сама же встреча завершилась победой команды из Незалежной со счётом 2:1. Благодаря этому подшефные Андрея Шевченко впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата Европы.
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