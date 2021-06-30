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Прямая линия с Путиным длится уже более трёх часов

В 2019 году общение президента с россиянами длилось 4 часа 10 минут, в 2018-м — 4 часа 20 минут.

30 июня, 12:10
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Президент России Владимир Путин общается с гражданами страны в рамках прямой линии уже три часа. При этом телеканалы, транслирующие эту программу, в своём вещании закладывали на "линию" как раз эти самые три часа.

В 2019 году она длилась 4 часа 10 минут, в 2018-м — 4 часа 20 минут, в 2017-м — 3 часа 56 минут. В 2020-м, напомним, прямую линию совместили с пресс-конференцией президента.

На системы прямой линии с Путиным совершаются DDoS-атаки

На системы прямой линии с Путиным совершаются DDoS-атаки

Напомним, общение главы государства с россиянами началось в 12:00 мск. Уже опубликована часть списка вопросов, но обращения россиян будут приниматься вплоть до окончания программы. Российский лидер во время мероприятия будет иметь непосредственный доступ к массиву вопросов. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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