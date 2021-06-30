Прямая линия с Путиным длится уже более трёх часов

Президент России Владимир Путин общается с гражданами страны в рамках прямой линии уже три часа. При этом телеканалы, транслирующие эту программу, в своём вещании закладывали на "линию" как раз эти самые три часа.

В 2019 году она длилась 4 часа 10 минут, в 2018-м — 4 часа 20 минут, в 2017-м — 3 часа 56 минут. В 2020-м, напомним, прямую линию совместили с пресс-конференцией президента.