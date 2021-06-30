На Урале начали проверку после жалобы пенсионерки Путину на отсутствие газа

Следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области организовало проверку после того, как пенсионерка из Краснотурьинска пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии на отсутствие газа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по региону.

"Организовано проведение доследственной проверки на предмет возможного наличия в действиях (бездействии) должностных лиц признаков преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ ("Халатность")", — говорится в сообщении.

Во время прямой линии 70-летняя Светлана Култыгина заявила, что к её дому газ не проведён, а соседний участок газифицирован. В ходе проверки следователи намерены выяснить все обстоятельства, после чего ситуации будет дана объективная правовая оценка.

Напомним, во время прямой линии президента Владимира Путина пенсионерка из Краснотурьинска Светлана Култыгина пожаловалась на отсутствие газа в её доме, хотя рядом есть газифицированный дом мэра. После услышанного президент заявил, что газовая труба должна быть подведена к дому пенсионерки бесплатно.