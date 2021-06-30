"У нас есть специалисты, надо довериться им. Надо подумать, что было сделано позитивного людьми, которые отвечали за работу сборных. Вместе с ними подумать, что нужно изменить сейчас. Имею в виду и кадровую составляющую и в футболе, и в хоккее. Надо двигаться дальше, не посыпая голову пеплом, но рассчитывая на лучшее. У нас потенциал очень хороший, безусловно", — отметил российский лидер.