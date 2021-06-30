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"Надо подумать, что изменить": Путин прокомментировал провалы на Евро-2020 и ЧМ по хоккею

По мнению российского лидера, потенциал у наших национальных команд достаточно хороший.

30 июня, 12:25

Путин прокомментировал провалы на Евро-2020 и ЧМ по хоккею. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал неудовлетворительные выступления наших сборных на футбольном Евро-2020 и чемпионате мира по хоккею.

"У нас есть специалисты, надо довериться им. Надо подумать, что было сделано позитивного людьми, которые отвечали за работу сборных. Вместе с ними подумать, что нужно изменить сейчас. Имею в виду и кадровую составляющую и в футболе, и в хоккее. Надо двигаться дальше, не посыпая голову пеплом, но рассчитывая на лучшее. У нас потенциал очень хороший, безусловно", — отметил российский лидер.

Наши парни едут домой: Сборная России разгромно проиграла Дании и вылетела с Евро-2020

Наши парни едут домой: Сборная России разгромно проиграла Дании и вылетела с Евро-2020

Напомним, сборная России по футболу с треском провалилась на Евро-2020 и вылетела с турнира после группового этапа. Хоккейная команда же покинула чемпионат мира в Риге в 1/4 финала после того, как проиграла Канаде.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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