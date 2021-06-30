"Жить всё время в тревоге невозможно": Путин ответил на вопрос о роли России в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе

Российский лидер отметил, что проблем в регионе ещё много и сейчас идёт работа по их решению, для чего была создана трёхсторонняя группа.