"Жить всё время в тревоге невозможно": Путин ответил на вопрос о роли России в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе
Российский лидер отметил, что проблем в регионе ещё много и сейчас идёт работа по их решению, для чего была создана трёхсторонняя группа.
Путин ответил на вопрос о роли России в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. Видео © Трансляция
Президент России Владимир Путин отметил, что РФ сыграла определённую роль в урегулировании кризиса в Нагорном Карабахе, добавив, что никто не заинтересован в том, чтобы он развивался. Об этом он заявил во время ежегодной прямой линии.
"Другая сторона дела заключается в том, что если мы будем жить все мирно и дружно, то мы создадим условия для улучшения жизни людей не только в сфере безопасности, но и в текущих условиях. Имею в виду нормальное существование семей, экономическое развитие, социальное развитие, в чём, безусловно, люди, проживающие в Карабахе, в высшей степени нуждаются, потому что жить всё время в тревоге, что возобновится военный конфликт, невозможно", — сказал российский лидер.
Путин отметил, что в регионе остаётся ещё много проблем, в том числе вопросы нормальной инфраструктуры, размежевания границы и другие. Он добавил, что сейчас идёт работа по их решению, в рамках которой была создана трёхсторонняя группа, куда вошли Россия, Азербайджан и Армения.
"Сделаем всё, чтобы восстановить нормальные отношения в регионе. И бенефициарами этой работы, безусловно, должны быть жители Нагорного Карабаха. Мне хочется думать, что так оно и будет, несмотря на все сложности, которые копились десятилетиями", — заключил Путин.
Ранее Лайф рассказывал, что, выступая на конференции по международной безопасности, Владимир Путин заявил, что Россия будет содействовать деэскалации конфликтов. В качестве примера он привёл ситуацию в Нагорном Карабахе, в урегулирование которой Москва внесла решающий вклад.
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