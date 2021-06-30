Путин предупредил об угрозе "превращения" Земли в Венеру

Климат на планете меняется, а человечество своими действиями может довести всё до состояния, когда опасная черта будет пройдена и поверхность Земли станет непригодной для жизни. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Трагизм ситуации не в том, что климат в различных регионах земли меняется, а в том, что многие считают, что, когда климат будет меняться на всей планете и подойдёт к опасной черте, рядом с этой чертой человечество ещё добавит, вот здесь могут наступить необратимые процессы, которые могут привести нашу планету в состояние Венеры, на поверхности которой около 500 градусов по Цельсию", — сказал глава государства в ходе прямой линии.

Президент отметил, что Россия должна сделать свой вклад в то, что происходит в глобальной сфере, потому что мы часть этой вселенной. На территории страны глобальные изменения и потепления происходят быстрее, чем во многих регионах мира, часть России находится в северных широтах и вечной мерзлоте, там населённые пункты и инфраструктура расположены, и если это начнёт таять, то это приведёт к серьёзным социальным и экономическим последствиям, заметил Путин.

Также он предупредил о возможном опустынивании регионов, в особенности тех, где развито сельское хозяйство. Страна выполняет обязательства, которые взяла на себя в рамках международных соглашений, и будет продолжать улучшать ситуацию в регионах, заверил российский лидер.