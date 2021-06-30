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Опубликовано 30 июня 2021, 15:29

"На должном уровне": Путин высоко оценил работу Госдумы седьмого созыва

Глава государства напомнил, что депутаты работали в условиях пандемии, несмотря на все сложности и угрозы, в том числе для собственной жизни и здоровья.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе прямой линии, дал оценку результатам работы Государственной думы седьмого созыва.

"Я считаю, что парламент 7-го созыва работал не просто удовлетворительно, а на должном уровне и результаты его работы соответствовали тем требованиям, которые предъявлялись ситуацией и страной к работе высшего представительного и законодательного органа России", — заявил российский лидер.

Путин напомнил, что значительное время депутаты работали в условиях пандемии, несмотря на все сложности и угрозы, в том числе для собственной жизни и здоровья, и продолжали оказывать помощь людям, семьям, предприятиям и целым отраслям экономики.

"Если бы этого не было сделано своевременно, то ситуация была бы гораздо сложнее, чем сложилась в Российской Федерации", — отметил он, поблагодарив за работу депутатов всех фракций.

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Напомним, что 21 июня на встрече в Георгиевском зале Кремля Владимир Путин уже благодарил парламентариев за работу, которая не прекращалась даже в сложных условиях пандемии, и отметил консолидированные позиции всех фракций в вопросах, касающихся безопасности страны. Отдельно он призвал всех вести избирательную кампанию открыто и честно и выразил уверенность, что "многое ещё удастся сделать вместе".

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Фото © Сайт Государственной думы

Марина Калегина
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