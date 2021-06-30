"На должном уровне": Путин высоко оценил работу Госдумы седьмого созыва
Глава государства напомнил, что депутаты работали в условиях пандемии, несмотря на все сложности и угрозы, в том числе для собственной жизни и здоровья.
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе прямой линии, дал оценку результатам работы Государственной думы седьмого созыва.
"Я считаю, что парламент 7-го созыва работал не просто удовлетворительно, а на должном уровне и результаты его работы соответствовали тем требованиям, которые предъявлялись ситуацией и страной к работе высшего представительного и законодательного органа России", — заявил российский лидер.
Путин напомнил, что значительное время депутаты работали в условиях пандемии, несмотря на все сложности и угрозы, в том числе для собственной жизни и здоровья, и продолжали оказывать помощь людям, семьям, предприятиям и целым отраслям экономики.
"Если бы этого не было сделано своевременно, то ситуация была бы гораздо сложнее, чем сложилась в Российской Федерации", — отметил он, поблагодарив за работу депутатов всех фракций.
Напомним, что 21 июня на встрече в Георгиевском зале Кремля Владимир Путин уже благодарил парламентариев за работу, которая не прекращалась даже в сложных условиях пандемии, и отметил консолидированные позиции всех фракций в вопросах, касающихся безопасности страны. Отдельно он призвал всех вести избирательную кампанию открыто и честно и выразил уверенность, что "многое ещё удастся сделать вместе".
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