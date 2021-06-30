"Посидят, посидят немного, да и выпьют": Путин рассказал, что отдыхает так же, как и большинство россиян
Российский лидер также отметил, что во время застолий часто поются песни, а русские и советские композиции — "мелодичные, красивые и содержательные".
Путин рассказал, что его отдых не отличается от отдыха подавляющего большинства россиян. Видео © Трансляция
Президент России Владимир Путин рассказал, как он отдыхает и поёт ли он песни в это время, отметив, что у него бывает не так много времени на то, чтобы отдохнуть. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос во время ежегодной прямой линии.
"У нас как говорят: если отдыхают люди, посидят, посидят немного — да и выпьют. А если бокал поднимут, то уж обязательно что-нибудь и споют. Я же русский человек, поэтому я мало чем отличаюсь от подавляющего большинства наших граждан", — сказал Путин.
Отвечая на вопрос про песни, российский лидер подчеркнул, что русские и советские песни — "мелодичные, красивые и содержательные".
Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным началась сегодня, 30 июня, в 12:00 мск. Уже опубликована часть списка вопросов, но обращения россиян будут приниматься вплоть до окончания программы. Жители страны уже задали президенту более одного миллиона вопросов. У российского лидера во время мероприятия есть непосредственный доступ к массиву обращений. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).
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