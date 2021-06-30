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Путин рассказал, кому подчиняется президент России

Когда избиратели приходят на участки, они делают свой выбор, причём на любом уровне — местном, региональном либо на общенациональном, отметил глава государства.

30 июня, 12:42

Скриншот видео © LIFE

Владимир Путин рассказал, кому подчиняется президент России. Видео © LIFE

Российский лидер Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии ответил на вопрос, направленный в СМС, о том, кому подчиняется президент РФ.

"Российскому народу, избирателю. Люди, когда приходят к урнам для голосования, они делают свой выбор, причём на любом уровне — на местном, региональном либо на общенациональном. И, конечно, в данном случае президент, глава государства подчиняется тем людям, которые оказали ему это высокое доверие", — заявил глава РФ.

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В ходе прямой линии Владимир Путин высоко оценил работу Госдумы седьмого созыва. Российский лидер напомнил, что депутаты работали в условиях пандемии, несмотря на все сложности и угрозы, в том числе для собственной жизни и здоровья.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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