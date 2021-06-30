Владимир Путин рассказал, кому подчиняется президент России. Видео © LIFE

Российский лидер Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии ответил на вопрос, направленный в СМС, о том, кому подчиняется президент РФ.

"Российскому народу, избирателю. Люди, когда приходят к урнам для голосования, они делают свой выбор, причём на любом уровне — на местном, региональном либо на общенациональном. И, конечно, в данном случае президент, глава государства подчиняется тем людям, которые оказали ему это высокое доверие", — заявил глава РФ.