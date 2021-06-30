Путин пожаловался, что теряет свой немецкий словарный запас

Президент России Владимир Путин признался, что начал терять словарный запас немецкого языка из-за отсутствия практики. Речь об этом неожиданно зашла в ходе прямой линии в среду, 30 июня.

"Основная проблема — это утрата словарного запаса. Это же как музыкальный инструмент — надо каждый день заниматься, чтобы поддерживать определённый уровень. Такой возможности у меня, к сожалению, нет", — признался президент.

Путин добавил, что его дела с английским языком обстоят "ещё хуже".