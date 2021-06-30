НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин пожаловался, что теряет свой немецкий словарный запас

Российский лидер признался, что его дела с английским языком обстоят "ещё хуже".

30 июня, 12:48

Фото © LIFE

Президент России Владимир Путин признался, что начал терять словарный запас немецкого языка из-за отсутствия практики. Речь об этом неожиданно зашла в ходе прямой линии в среду, 30 июня.

"Основная проблема — это утрата словарного запаса. Это же как музыкальный инструмент — надо каждый день заниматься, чтобы поддерживать определённый уровень. Такой возможности у меня, к сожалению, нет", — признался президент.

Путин добавил, что его дела с английским языком обстоят "ещё хуже".

Журналист из Германии рассказал о своих беседах с Путиным на немецком языке

Журналист из Германии рассказал о своих беседах с Путиным на немецком языке

Напомним, что Владимир Путин подготовил в честь 80-летия начала Великой Отечественной войны статью под названием "Быть открытыми, несмотря на прошлое". Её опубликовали 22 июня в немецкой газете Die Zeit.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Киеве ответили на слова Путина о встрече с Зеленским

сегодня в 13:57

СК проводит проверку по ситуации с угрозами чиновников россиянке за обращение к Путину

сегодня в 13:29

Путин посоветовал чиновникам перечитать сказку "Колобок", чтобы не быть съеденными

сегодня в 13:12

В Британии заявили о законности действий эсминца Defender у берегов Крыма после слов Путина

сегодня в 14:00

По второму кругу: СМИ назвали Слуцкого одним из претендентов на пост главного тренера сборной России

сегодня в 13:54

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1