Путин о льготной ипотеке: Разве лучше бы было этого не делать?
По словам президента, эта программа сыграла свою положительную роль: увеличилось и количество взятых кредитов, и количество введённых домов.
Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему власти решили продлить программу льготной ипотеки: по словам главы государства, этой мерой уже воспользовалось значительное количество россиян.
"Что, разве лучше бы было этого не делать? Мы должны следить за тем, чтобы соответствующим образом рынок к этому относился и это не было фактором роста цен. Но, к сожалению, это неизбежно и связано с предложением и потребностями граждан", — отметил глава государства.
По словам Путина, несмотря на рост цен, эта льготная ипотека, тем не менее, сыграла свою положительную роль: увеличилось и количество взятых кредитов, и количество введённых домов. Поэтому и было принято решение продлить эту меру.
О запуске программы льготной ипотеки под 6,5% объявил президент России Владимир Путин в 2020 году. В 2021 году глава государства поручил продлить её действие программы ещё на год — до 1 июля 2022 года. Однако ставка повысится с 6,5 до 7%, а предельная сумма кредита будет для всех субъектов одинаковой — 3 миллиона рублей.
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