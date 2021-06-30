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Путин раскрыл, как выдерживает "все напасти"

Люди в его положении должны исходить из того, что это естественно, подчеркнул президент.

30 июня, 12:52
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65869/photos/65907" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin</a></p>

Фото © Kremlin

Российский лидер Владимир Путин во время ежегодной прямой линии ответил на вопрос о том, как выдерживает все напасти. Глава государства указал, что к ним нужно относиться как к неизбежному.

"Люди в моём положении должны исходить из того, что это естественно. Главное — быть уверенным в верности того, что делаешь. И тогда — как ледокол", — признался президент.

Путин ответил на вопрос о своём преемнике

Путин ответил на вопрос о своём преемнике

В ходе прямой линии Путин также рассказал, кому подчиняется президент России. Когда избиратели приходят на участки, они делают свой выбор, причём на любом уровне — местном, региональном либо на общенациональном, отметил глава государства.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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