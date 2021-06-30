Путин раскрыл, как выдерживает "все напасти"

Российский лидер Владимир Путин во время ежегодной прямой линии ответил на вопрос о том, как выдерживает все напасти. Глава государства указал, что к ним нужно относиться как к неизбежному.

"Люди в моём положении должны исходить из того, что это естественно. Главное — быть уверенным в верности того, что делаешь. И тогда — как ледокол", — признался президент.