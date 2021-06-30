Находящаяся на ЭКМО певица МакSим перед госпитализацией контактировала с заражённым ковидом охранником
По данным Лайфа, все медицинские показатели исполнительницы подтверждают наличие у неё инфекции, несмотря на отрицательные результаты тестов.
Фото © Instagram / maksimartist
Певица МакSим могла подхватить коронавирус от своего охранника, у которого диагноз подтвердился. Как узнал Лайф, когда исполнительница почувствовала себя плохо и у неё поднялась температура, она пыталась несколько дней лечиться самостоятельно, принимая противовирусные препараты и антибиотики.
В результате этого следы инфекции могли быть смыты со слизистой, из-за чего сейчас тесты показывают отрицательный результат, однако по всем медицинским показателям у Марины Абросимовой именно CoViD-19.
Госпитализировали певицу лишь на четвёртый день болезни, когда у неё уже была одышка, которая мешала спать, высокая температура и кашель. В клинике ей поставили диагноз — двусторонняя полисегментарная пневмония. С 23 июня МакSим находится в реанимации. При этом состояние артистки остаётся крайне тяжёлым: у неё наблюдается интоксикация всего организма, низкая сатурация в крови, а также плохая реакция зрачков на внешние раздражители. По мнению врачей, если певица сможет выкарабкаться, это будет чудо. При этом даже в таком случае возможны осложнения после болезни.
Напомним, певицу МакSим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже заболевшей, через пару дней исполнительнице стало хуже, температура не снижалась, поэтому Марину увезли в клинику. Затем артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее — к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
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