Находящаяся на ЭКМО певица МакSим перед госпитализацией контактировала с заражённым ковидом охранником

Певица МакSим могла подхватить коронавирус от своего охранника, у которого диагноз подтвердился. Как узнал Лайф, когда исполнительница почувствовала себя плохо и у неё поднялась температура, она пыталась несколько дней лечиться самостоятельно, принимая противовирусные препараты и антибиотики.

В результате этого следы инфекции могли быть смыты со слизистой, из-за чего сейчас тесты показывают отрицательный результат, однако по всем медицинским показателям у Марины Абросимовой именно CoViD-19.

Госпитализировали певицу лишь на четвёртый день болезни, когда у неё уже была одышка, которая мешала спать, высокая температура и кашель. В клинике ей поставили диагноз — двусторонняя полисегментарная пневмония. С 23 июня МакSим находится в реанимации. При этом состояние артистки остаётся крайне тяжёлым: у неё наблюдается интоксикация всего организма, низкая сатурация в крови, а также плохая реакция зрачков на внешние раздражители. По мнению врачей, если певица сможет выкарабкаться, это будет чудо. При этом даже в таком случае возможны осложнения после болезни.