Мэр Краснотурьинска Александр Устинов приехал к пенсионерке Светлане Култыгиной, которая пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на отсутствие газа. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём инстаграме, отметив, что ждёт отчёт от главы города.

"Мы приехали обсудить с вами вопрос газификации. К слову, а где моя дача-то? У меня её нет", — обратился к пенсионерке градоначальник.

Он разъяснил пенсионерке, что строительство газопровода начнётся в следующем году, а магистральная труба находится далеко от места, где проживает женщина. Светлана в ответ пожаловалась, что на протяжении 20 лет жильцы района просили власти решить вопрос с газом. Однако глава города сообщил, что за последние пять лет ни одна жалоба по данному вопросу подана не была.