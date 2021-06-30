"А где моя дача?": Мэр Краснотурьинска навестил пенсионерку, которая пожаловалась Путину на отсутствие газа
Светлана заявила, что на протяжении 20 лет жильцы района не могут решить этот вопрос. При этом, по её словам, дача мэра по соседству газифицирована.
Мэр Краснотурьинска Александр Устинов приехал к пенсионерке Светлане Култыгиной, которая пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на отсутствие газа. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём инстаграме, отметив, что ждёт отчёт от главы города.
"Мы приехали обсудить с вами вопрос газификации. К слову, а где моя дача-то? У меня её нет", — обратился к пенсионерке градоначальник.
Он разъяснил пенсионерке, что строительство газопровода начнётся в следующем году, а магистральная труба находится далеко от места, где проживает женщина. Светлана в ответ пожаловалась, что на протяжении 20 лет жильцы района просили власти решить вопрос с газом. Однако глава города сообщил, что за последние пять лет ни одна жалоба по данному вопросу подана не была.
Напомним, в своём послании Федеральному собранию Владимир Путин поручил правительству разработать план газификации. Российский лидер тогда подчеркнул, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям. И 11 июня президент подписал закон о "социальной газификации", согласно которому газ бесплатно подведут к границам участков граждан. Таким образом, до 2030-го газификация страны должна быть завершена, достигнув максимально возможных технически 82,9%.
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