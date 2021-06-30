НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"А где моя дача?": Мэр Краснотурьинска навестил пенсионерку, которая пожаловалась Путину на отсутствие газа

Светлана заявила, что на протяжении 20 лет жильцы района не могут решить этот вопрос. При этом, по её словам, дача мэра по соседству газифицирована.

30 июня, 14:39

Мэр Краснотурьинска Александр Устинов приехал к пенсионерке Светлане Култыгиной, которая пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на отсутствие газа. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём инстаграме, отметив, что ждёт отчёт от главы города.

"Мы приехали обсудить с вами вопрос газификации. К слову, а где моя дача-то? У меня её нет", — обратился к пенсионерке градоначальник.

Он разъяснил пенсионерке, что строительство газопровода начнётся в следующем году, а магистральная труба находится далеко от места, где проживает женщина. Светлана в ответ пожаловалась, что на протяжении 20 лет жильцы района просили власти решить вопрос с газом. Однако глава города сообщил, что за последние пять лет ни одна жалоба по данному вопросу подана не была.

Путин — о газификации в регионах: Если на даче мэра есть газ, значит, труба рядом

Путин — о газификации в регионах: Если на даче мэра есть газ, значит, труба рядом

Напомним, в своём послании Федеральному собранию Владимир Путин поручил правительству разработать план газификации. Российский лидер тогда подчеркнул, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям. И 11 июня президент подписал закон о "социальной газификации", согласно которому газ бесплатно подведут к границам участков граждан. Таким образом, до 2030-го газификация страны должна быть завершена, достигнув максимально возможных технически 82,9%.

На Урале начали проверку после жалобы пенсионерки Путину на отсутствие газа

На Урале начали проверку после жалобы пенсионерки Путину на отсутствие газа

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На Урале начали проверку после жалобы пенсионерки Путину на отсутствие газа

сегодня в 12:26

Центробанк и НПФ подготовили новую пенсионную реформу

сегодня в 14:23

В "Матросской Тишине" рассказали, что Навальный дважды говорил о планах совершить побег

сегодня в 15:14

"Кого мне бояться?": Российский фанат успел дать интервью перед матчем, на котором его избили болельщики с Украины

сегодня в 15:45

Чернышенко рассказал о мгновенной отработке обращений к Путину на прямой линии

сегодня в 15:39

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1