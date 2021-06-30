Лавров колко пошутил в ответ на просьбу не загораживать флаг на фотосессии с главой МИД Турции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил шуткой турецкому фотографу, который попросил его занять другое место на церемонии совместного фотографирования с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Когда министры подошли к своим флагам, один из журналистов обратился к Лаврову и попросил встать на красную отметку на полу, чтобы не загораживать флаг России.

"Вы видите то, что видите. Не говорите нам, что нам делать", — пошутил глава МИД РФ по-английски, рассмешив членов делегаций и представителей СМИ. Чавушоглу также добавил, что ему понравилась реплика коллеги.