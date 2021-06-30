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Лавров колко пошутил в ответ на просьбу не загораживать флаг на фотосессии с главой МИД Турции

У российского дипломата получилось рассмешить коллегу, представителей делегаций и прессы.

30 июня, 14:28
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/mfa_russia/status/1410218994645282821" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MFA Russia</a></p>

Фото © Twitter / MFA Russia

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил шуткой турецкому фотографу, который попросил его занять другое место на церемонии совместного фотографирования с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Когда министры подошли к своим флагам, один из журналистов обратился к Лаврову и попросил встать на красную отметку на полу, чтобы не загораживать флаг России.

"Вы видите то, что видите. Не говорите нам, что нам делать", — пошутил глава МИД РФ по-английски, рассмешив членов делегаций и представителей СМИ. Чавушоглу также добавил, что ему понравилась реплика коллеги.

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Ранее Сергей Лавров раскритиковал действия США в адрес РФ после саммита Путина и Байдена. Глава МИД РФ отметил, что диалог двух президентов завершился договорённостью о запуске предметного диалога о стратегической стабильности, а также обсуждением по многим другим вопросам. Однако после завершения саммита со стороны Вашингтона стали звучать прежние установки.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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