Центробанк и НПФ подготовили новую пенсионную реформу

Банк России совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ) подготовил новую пенсионную реформу. Согласно их плану, проходить она должна путём трансформации системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО).

Как пишет газета "Коммерсант", предполагается, что средства будут принадлежать гражданам, а не государству. В новой системе планируется возобновление принципа софинансирования. Обсуждение размеров и формы такого накопления пока продолжается. В таком случае, как рассказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин, это даст возможность гражданам ощутить данные денежные ресурсы "как некую собственность".

Издание уточняет, что сейчас идёт подготовка презентации этой концепции министру финансов Антону Силуанову.