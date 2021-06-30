Центробанк и НПФ подготовили новую пенсионную реформу
Она предполагает, что россияне получат возможность полноценно распоряжаться средствами и "ощущать их как некую собственность".
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Банк России совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ) подготовил новую пенсионную реформу. Согласно их плану, проходить она должна путём трансформации системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО).
Как пишет газета "Коммерсант", предполагается, что средства будут принадлежать гражданам, а не государству. В новой системе планируется возобновление принципа софинансирования. Обсуждение размеров и формы такого накопления пока продолжается. В таком случае, как рассказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин, это даст возможность гражданам ощутить данные денежные ресурсы "как некую собственность".
Издание уточняет, что сейчас идёт подготовка презентации этой концепции министру финансов Антону Силуанову.
А ранее Лайф рассказывал, что в России назвали категории пенсионеров, получающих самую большую пенсию. Например, пенсия космонавта составляла 446 тысяч рублей. А вот некоторые военные при определённых условиях могут рассчитывать сразу на две пенсии.
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