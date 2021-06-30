Россиянам рассказали о самых ковидоопасных летних развлечениях

Самое популярное место отдыха в летние жаркие дни — пляж. В условиях пандемии это одно из лучших способов провести время, считает заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний ФИЦ ФТМ Александр Шестопалов. Солнце убивает вирус, а на лежаках инфекция держится не дольше нескольких минут, но лучше их всё же протереть дезинфицирующим средством.

"Я советовал бы всё-таки брать полотенца или пледы из дома и стелить их на песок. Песок в жару нагревается до 60 градусов, там вируса точно нет", — сказал Шестопалов в беседе с kp.ru.

Лучшее время для пляжа — утро, когда людей немного. При этом важно соблюдать социальную дистанцию, так как обычно масок на пляже ни у кого нет, напомнил Артём Стрельников, заместитель главного врача клиники иммунопатологии. По этим же причинам к опасным развлечениям эксперты относят бассейны и аквапарки. Через воду вирус не передаётся, но в закрытом пространстве можно заразиться.

Батуты и аттракционы тоже не лучшее место проведения досуга для детей и родителей. И те и другие, как правило, нарушают дистанцию и пренебрегают средствами защиты. Врачи и вирусологи считают, что лучший вариант времяпровождения в пандемию коронавируса — прогулки и катание на электросамокатах и велосипедах.