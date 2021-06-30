В Киеве ответили на слова Путина о встрече с Зеленским

Необходимость встречи президентов РФ и Украины стала более очевидной. Так глава офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал слова Владимира Путина в ходе прямой линии.

Напомним, во время общения с россиянами президент подчеркнул, что не отказывается от встречи с украинским коллегой, "надо только понять, о чём говорить". При этом Путин отметил, что Владимир Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление.

"Стала ещё более обоснованной необходимость прямых переговоров с президентом России — для прояснения корректных позиций сторон и попытки без каких-либо искажений информации всё-таки найти путь для реального прекращения войны в Донбассе", — сказал глава офиса Зеленского агентству "РБК-Украина".