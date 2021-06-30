В Киеве ответили на слова Путина о встрече с Зеленским
В Офисе президента Украины считают, что необходимость переговоров двух лидеров стала ещё более очевидной.
Коллаж © LIFE. Фото © Kremlin Press Office / Handout/Anadolu Agency via Getty Images, © Yevhen Kotenko/ Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images
Необходимость встречи президентов РФ и Украины стала более очевидной. Так глава офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал слова Владимира Путина в ходе прямой линии.
Напомним, во время общения с россиянами президент подчеркнул, что не отказывается от встречи с украинским коллегой, "надо только понять, о чём говорить". При этом Путин отметил, что Владимир Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление.
"Стала ещё более обоснованной необходимость прямых переговоров с президентом России — для прояснения корректных позиций сторон и попытки без каких-либо искажений информации всё-таки найти путь для реального прекращения войны в Донбассе", — сказал глава офиса Зеленского агентству "РБК-Украина".
При этом Подоляк допустил, что президента России, по его мнению, неверно информируют о ситуации в соседней стране.
Напомним, в конце апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге Москву в качестве площадки для встречи. Тот же, в свою очередь, заявил, что готов к переговорам, а место их проведения значения не имеет. Позже лидер Незалежной предложил провести саммит в Ватикане, но политологи считают, что это уловка — такими предложениями украинский лидер якобы желает полностью дискредитировать идею встречи двух президентов.
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