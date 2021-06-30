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Прокуратура Забайкалья начала проверку после жалобы пожарных Путину на низкую зарплату

В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры, а виновных привлекут к ответственности.

30 июня, 13:46
<p>Скриншот видео © LIFE</p>

Скриншот видео © LIFE

Проверку соблюдения трудовых прав работников учреждения "Забайкалпожспас" начала Прокуратура Забайкальского края после того, как сотрудники пожаловались президенту России Владимиру Путину на низкую зарплату в ходе прямой линии.

"В ходе проверки представители надзорного ведомства оценят правильность начисления и выплаты им заработной платы, а также достаточность бюджетного финансирования учреждения из бюджета Забайкальского края", — сказано на сайте ведомства.

Отмечается, что в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, а виновных привлекут к ответственности.

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Напомним, что прямая линия с Путиным продолжалась 3 часа и 42 минуты. В ходе неё главе государства успели задать 69 вопросов от жителей страны. Больше всего обращений было связано с коронавирусом. Глава государства также ответил на вопросы о школах, аварийном жилье, дорогах, экологии и т.д. Помимо того, Путин рассказал, чем займётся после отставки. По его словам, он будет "сидеть на печке" и не работать.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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