Прокуратура Забайкалья начала проверку после жалобы пожарных Путину на низкую зарплату
В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры, а виновных привлекут к ответственности.
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Проверку соблюдения трудовых прав работников учреждения "Забайкалпожспас" начала Прокуратура Забайкальского края после того, как сотрудники пожаловались президенту России Владимиру Путину на низкую зарплату в ходе прямой линии.
"В ходе проверки представители надзорного ведомства оценят правильность начисления и выплаты им заработной платы, а также достаточность бюджетного финансирования учреждения из бюджета Забайкальского края", — сказано на сайте ведомства.
Отмечается, что в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, а виновных привлекут к ответственности.
Напомним, что прямая линия с Путиным продолжалась 3 часа и 42 минуты. В ходе неё главе государства успели задать 69 вопросов от жителей страны. Больше всего обращений было связано с коронавирусом. Глава государства также ответил на вопросы о школах, аварийном жилье, дорогах, экологии и т.д. Помимо того, Путин рассказал, чем займётся после отставки. По его словам, он будет "сидеть на печке" и не работать.
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