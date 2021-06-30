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СК проводит проверку по ситуации с угрозами чиновников россиянке за обращение к Путину

При этом вопрос, с которым она обратилась, уже начал решаться — принято решение полностью отремонтировать здание детсада. Проектировщики уже приступили к работе.

30 июня, 13:29
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Кемеровские следователи проводят проверку по факту угроз со стороны чиновников в отношении жительницы Новокузнецка, которая в ходе прямой линии пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на отсутствие ремонта в детсаду. Кроме того, проводится доследственная проверка по фактам халатности по организации работы детского сада.

"Следователи незамедлительно выехали к заявительнице с целью её опроса, устанавливаются лица, звонившие с требованиями снять вопрос с прямой линии. После изучения всех доводов, изложенных в информации, будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

Напомним, женщина хотела рассказать главе государства, что местные чиновники бездействуют по вопросу ремонта местной коррекционной школы-детсада № 235. Она отметила, что, когда они узнали о её обращении, ей стали поступать угрозы лишить опекунства над внучкой. Владимир Путин дал поручение губернатору Кемеровской области Сергею Цивилёву разобраться с чиновниками, которые запугивали жительницу Новокузнецка.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв дал поручения по итогам прямой линии президента РФ. Видео © Instagram / sergey_tsivilev

Цивилёв уже принял решение полностью отремонтировать здание детсада. Проектировщики уже приступили к работе, завтра утром Администрации Новокузнецка будут перечислены средства для проведения ремонта. Он заявил, что держит ситуацию на личном контроле, и потребовал также найти тех, кто угрожал местной жительнице.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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