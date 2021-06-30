Путин посоветовал чиновникам перечитать сказку "Колобок", чтобы не быть съеденными
Глава государства предупредил, что находящимся на важных постах не следует принимать за чистую правду льстивые речи.
Путин посоветовал чиновникам перечитать сказку "Колобок". Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о художественных произведениях, которые наиболее его впечатлили. Это "Война и мир" Льва Толстого, "Первый концерт для фортепиано с оркестром" Петра Чайковского и русская народная сказка "Колобок". Последнюю российский лидер посоветовал перечитать чиновникам.
"Как только вы, коллеги, станете принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние, рискуете быть съеденными", — обратился глава государства к чиновникам.
Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным началась сегодня, 30 июня, в 12:00 мск. Уже опубликована часть списка вопросов, но обращения россиян будут приниматься вплоть до окончания программы. У российского лидера во время мероприятия есть непосредственный доступ к массиву обращений. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).
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