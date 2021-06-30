Путин посоветовал чиновникам перечитать сказку "Колобок", чтобы не быть съеденными

Путин посоветовал чиновникам перечитать сказку "Колобок". Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о художественных произведениях, которые наиболее его впечатлили. Это "Война и мир" Льва Толстого, "Первый концерт для фортепиано с оркестром" Петра Чайковского и русская народная сказка "Колобок". Последнюю российский лидер посоветовал перечитать чиновникам.

"Как только вы, коллеги, станете принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние, рискуете быть съеденными", — обратился глава государства к чиновникам.