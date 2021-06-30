В Киеве отреагировали на слова Путина о единстве русского и украинского народов
В МИД страны считают, что между жителями двух стран образовалась пропасть.
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Украинцы и русские — два разных народа, заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба в ответ на слова президента РФ Владимира Путина о едином целом двух народов.
"Украинцы и русские — два разных народа... Полную ответственность за пропасть между украинцами и русскими несёт Владимир Путин", — написал глава украинского МИД в своём твиттере.
Он заявил также, что отношения между двумя странами могли бы быть нормальными, но Россия всё испортила. По мнению министра, коренные народы Незалежной — это "крымские татары, крымчаки, караимы", а "россияне — национальное меньшинство".
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Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Украина не входит в список недружественных стран и сам он не считает украинский народ недружественным. Также российский лидер назвал украинцев и русских единым народом.
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