В Киеве отреагировали на слова Путина о единстве русского и украинского народов

Украинцы и русские — два разных народа, заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба в ответ на слова президента РФ Владимира Путина о едином целом двух народов.

"Украинцы и русские — два разных народа... Полную ответственность за пропасть между украинцами и русскими несёт Владимир Путин", — написал глава украинского МИД в своём твиттере.

Он заявил также, что отношения между двумя странами могли бы быть нормальными, но Россия всё испортила. По мнению министра, коренные народы Незалежной — это "крымские татары, крымчаки, караимы", а "россияне — национальное меньшинство".