Путин: Главный "золотой запас" России — это люди

Главным богатством России являются не золотовалютные резервы, а её народ. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии в среду, 30 июня. По его словам, российские люди обладают "глубоким духовным началом", что особенно важно в современном мире, потому что в передовых технологиях состоит будущее человечества.

"Главный "золотой запас" России — это люди. Говорю это не для красного словца, не для того, чтобы кому-то понравиться, а потому, что искренне убеждён, что так оно и есть на самом деле. Многонациональный российский народ — в высшей степени духовный, народ с очень глубокими историческими и культурными корнями. Это всегда важно, а в современном мире — важно втройне", — заявил глава государства.

Путин отметил, что у России есть колоссальные конкурентные преимущества, если мы сможем обеспечить внутреннюю стабильность. В этом случае, по его словам, "успех неизбежен".

"Тогда мы сможем сказать, что живём в государстве, привлекательном для жизни, и в стране, которую считаем великой", — добавил глава государства.