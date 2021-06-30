Путин рассказал, что нужно для счастья. Видео © Трансляция

Президент России Владимир Путин поделился, что, по его мнению, необходимо человеку, чтобы быть счастливым. Об этом он рассказал во время ежегодной прямой линии.

"Я думаю, для того, чтобы быть счастливым, нужно чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать", — сказал российский лидер.

Сразу после того, как был задан вопрос, Путин хотел ответить на него более развёрнуто, однако затем решил сформулировать свои мысли короче.