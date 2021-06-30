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Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать аккаунт Малькевича

В ведомстве напомнили, что такие действия нарушают основные принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры.

30 июня, 12:53

Фото © VK / Александр Малькевич

Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook с требованием разблокировать официальный аккаунт члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В своём письме ведомство потребовало от американской компании объяснить, почему на аккаунт первого заместителя председателя Комиссии по СМИ Общественной палаты Российской Федерации были наложены ограничения. Администрации Facebook напомнили о том, что такие действия нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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