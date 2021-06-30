Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать аккаунт Малькевича
В ведомстве напомнили, что такие действия нарушают основные принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры.
Фото © VK / Александр Малькевич
Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook с требованием разблокировать официальный аккаунт члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В своём письме ведомство потребовало от американской компании объяснить, почему на аккаунт первого заместителя председателя Комиссии по СМИ Общественной палаты Российской Федерации были наложены ограничения. Администрации Facebook напомнили о том, что такие действия нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры.
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