Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать аккаунт Малькевича

Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook с требованием разблокировать официальный аккаунт члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В своём письме ведомство потребовало от американской компании объяснить, почему на аккаунт первого заместителя председателя Комиссии по СМИ Общественной палаты Российской Федерации были наложены ограничения. Администрации Facebook напомнили о том, что такие действия нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры.