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Путин ответил на вопрос о своём главном достижении на посту президента

Речь об этом зашла во время прямой линии, в рамках которой президент ответил также на вопросы о преемнике и о том, что будет делать после отставки.

30 июня, 13:00
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В ходе прямой линии президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос о том, что он считает главным своим достижением на посту главы государства.

"Я надеюсь, что ещё впереди", — ответил Путин на соответствующий вопрос.

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А ранее Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о своём преемнике. Он рассчитывает, что однажды сможет сказать, кто, по его мнению, достоин возглавить страну по окончании его полномочий.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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