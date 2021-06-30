Путин ответил на вопрос о своём главном достижении на посту президента
Речь об этом зашла во время прямой линии, в рамках которой президент ответил также на вопросы о преемнике и о том, что будет делать после отставки.
Фото © LIFE
В ходе прямой линии президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос о том, что он считает главным своим достижением на посту главы государства.
"Я надеюсь, что ещё впереди", — ответил Путин на соответствующий вопрос.
А ранее Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о своём преемнике. Он рассчитывает, что однажды сможет сказать, кто, по его мнению, достоин возглавить страну по окончании его полномочий.
Комментариев: 0