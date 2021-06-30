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Черчесов заявил, что не снимает с себя ответственности за провал на Евро-2020

По его мнению, игрокам национальной команды не хватило куража и эмоций, которые могли бы раскрыть их лучшие качества.

30 июня, 13:03
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил журналистам, что не снимает с себя ответственности за провальное выступление команды на Евро-2020.

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"Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаём, что добиться его не удалось. При этом ответственности с себя не снимаю. В функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают. Но это лишь один из ключевых аспектов подготовки футбольной команды", — отметил Черчесов.

По его мнению, игрокам сборной могло не хватить куража и эмоций для того, чтобы до конца раскрыть свои лучшие качества на Евро-2020. По информации "Спорт-Экспресса" все члены технического комитета РФС в ходе сегодняшнего заседания выразили поддержку Черчесову, несмотря на неудовлетворительную оценку его работы по ходу чемпионата Европы.

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Напомним, сборная России по футболу вылетела с Евро-2020 по итогам группового этапа и не вышла в плей-офф.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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