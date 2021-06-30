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"Надо выглядеть прилично": Путин раскрыл, кто ему крахмалит воротнички и гладит сорочки

Глава государства пошутил, что на мероприятиях, подобных прямой линии, ему необходимо "соответствовать ведущим".

30 июня, 13:04

Путин раскрыл, кто ему крахмалит воротнички и гладит сорочки. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин рассказал, кто ему помогает готовить одежду для официальных выступлений и встреч. Личный вопрос главе государства поступил из Москвы в ходе прямой линии.

"Где я живу и работаю, в Ново-Огарёво, есть химчистка, спасибо большое за этот вопрос, потому что у меня есть возможность поблагодарить их [работников химчистки]. Я всегда восхищаюсь результатами их труда, когда их надеваю, как будто бы они только из магазина", — ответил глава государства.

Президент уточнил, что на подобных мероприятиях, когда на тебя смотрят миллионы людей, необходимо выглядеть прилично. Путин с улыбкой добавил "соответствовать ведущим" и указал на журналисток.

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Ранее Владимир Путин рассказал, что отдыхает так же, как и большинство россиян. Российский лидер также отметил, что во время застолий часто поются песни, а русские и советские композиции — "мелодичные, красивые и содержательные".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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