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Регион
Опубликовано 30 июня 2021, 13:11

Путин назвал бессмысленным и нецелесообразным возрождение СССР

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Россия — мировая кладовая ресурсов, в этом "наше огромное конкурентное преимущество", добавил глава государства.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно. Глава государства отметил, что после распада СССР РФ, ядро этого Отечества, "потеряла половину своей экономики, примерно столько же населения и территории".

"Я уже говорил, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно. Несмотря на все утраты, Россия — крупнейшая страна в мире и мировая кладовая ресурсов, этим нужно пользоваться. В этом наше огромное конкурентное преимущество", — указал Путин.

Президент отметил, что главным "золотым запасом" РФ являются люди. Путин назвал российский народ в высшей степени духовным. Жители нашей страны обладают глубокими историческими и культурными корнями, указал глава государства.

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Эмила Сидорова
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