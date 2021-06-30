Путин назвал бессмысленным и нецелесообразным возрождение СССР

Россия — мировая кладовая ресурсов, в этом "наше огромное конкурентное преимущество", добавил глава государства.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно. Глава государства отметил, что после распада СССР РФ, ядро этого Отечества, "потеряла половину своей экономики, примерно столько же населения и территории".

"Я уже говорил, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно. Несмотря на все утраты, Россия — крупнейшая страна в мире и мировая кладовая ресурсов, этим нужно пользоваться. В этом наше огромное конкурентное преимущество", — указал Путин.