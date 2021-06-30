Прямая линия с Путиным продолжалась 3 часа и 42 минуты
В ходе общения с главой государства ведущие успели задать 69 вопросов от россиян.
Фото © Kremlin.ru
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным завершилась после трёх часов и 42 минут эфира. Притом что телеканалы, транслировавшие общение с гражданами, закладывали на это ровно три часа.
В ходе неё ведущие успели задать главе государства 69 вопросов от жителей страны из более чем одного миллиона, которые были присланы. Больше всего обращений было связано с коронавирусом. Глава государства также ответил на вопросы о школах, аварийном жилье, дорогах, экологии и т.д. Помимо того, Путин рассказал, чем займётся после отставки. По его словам, он будет "сидеть на печке" и не работать.
Напомним, что в 2019 году прямая линия длилась 4 часа 10 минут, в 2018-м — 4 часа 20 минут, в 2017-м — 3 часа 56 минут, а в 2020-м её совместили с пресс-конференцией президента.
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