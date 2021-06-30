В Петербурге мать сдала полиции 13-летнего сына-тиктокера за скручивание колпачков с машин

В Санкт-Петербурге мать написала заявление на 13-летнего сына за то, что он скручивал колпачки с колёс чужих автомобилей, пишет " Mash на Мойке ".

Подросток узнал о челлендже в TikTok и решил завести себе новое увлечение. Однако во время скручивания колпачков мальчика и его друга увидели соседи, сняли на видео и выложили в местную группу. Ролик с участием подростка увидел отец юного тиктокера. Родители провели воспитательную беседу, но пришли к выводу, что этих мер недостаточно. Тогда мать подростка пошла в полицию и написала заявление.