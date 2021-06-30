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Уголовное дело возбудили после жалобы жительницы Красноярска Путину

Любовь Шенделева сообщила о том, что мошенники пытались похитить её денежные средства, а теперь угрожают.

30 июня, 13:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Полиция возбудила уголовное дело о покушении на мошенничество после жалобы жительницы Красноярска Любови Шенделевой на жуликов, пытавшихся её обокрасть. Женщина позвонила на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По результатам проверки поступившего обращения жительницы Красноярска Любови Шенделевой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 159 УК РФ", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Ход и результат расследования контролирует руководство Главного управления МВД России по Красноярскому краю. Злоумышленников, пытавшихся мошенническим путём похитить деньги женщины, пытаются установить.

Напомним, что прямая линия с Путиным продолжалась 3 часа и 42 минуты. В ходе неё главе государства успели задать 69 вопросов от жителей страны. Больше всего обращений было связано с коронавирусом. Глава государства также ответил на вопросы о школах, аварийном жилье, дорогах, экологии и т.д. Помимо этого, Путин рассказал, чем займётся после отставки. По его словам, он будет "сидеть на печке" и не работать.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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