Профсоюз столичных таксистов оценил идею о закрытии неопытным водителям доступа к агрегаторам
Там уверены, что от этого нововведения уровень профессиональных качеств таксистов и безопасности только повысится.
Фото © Pixabay
Председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров поддержал идею о том, чтобы запретить подключать к агрегатору таксистов, у которых нет российских прав и трёх лет стажа. По его оценке, эта инициатива не повлияет на количество таксистов, так как на освободившееся место придут другие водители, которые соответствуют требованиям.
"Профессиональные качества водителей улучшатся. А следовательно, и безопасность", — сказал он в беседе с телеканалом "360".
Ранее Лайф рассказывал, что в Госдуме выступили против идеи обязать агрегаторов такси регистрироваться в каждом регионе. Тогда депутаты отметили, что такие сервисы попросту не работают в небольших городах и посёлках, в которых их деятельность убыточна. А вот такси там есть. Более того, оно там замещает общественный транспорт. Поэтому таксистам необходимо максимально облегчить административное бремя ведения деятельности.
Комментариев: 0