Профсоюз столичных таксистов оценил идею о закрытии неопытным водителям доступа к агрегаторам

Председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров поддержал идею о том, чтобы запретить подключать к агрегатору таксистов, у которых нет российских прав и трёх лет стажа. По его оценке, эта инициатива не повлияет на количество таксистов, так как на освободившееся место придут другие водители, которые соответствуют требованиям.

"Профессиональные качества водителей улучшатся. А следовательно, и безопасность", — сказал он в беседе с телеканалом "360".