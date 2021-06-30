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Профсоюз столичных таксистов оценил идею о закрытии неопытным водителям доступа к агрегаторам

Там уверены, что от этого нововведения уровень профессиональных качеств таксистов и безопасности только повысится.

30 июня, 13:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров поддержал идею о том, чтобы запретить подключать к агрегатору таксистов, у которых нет российских прав и трёх лет стажа. По его оценке, эта инициатива не повлияет на количество таксистов, так как на освободившееся место придут другие водители, которые соответствуют требованиям.

"Профессиональные качества водителей улучшатся. А следовательно, и безопасность", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

Некоторые категории таксистов в России могут лишить доступа к агрегаторам

Некоторые категории таксистов в России могут лишить доступа к агрегаторам

Ранее Лайф рассказывал, что в Госдуме выступили против идеи обязать агрегаторов такси регистрироваться в каждом регионе. Тогда депутаты отметили, что такие сервисы попросту не работают в небольших городах и посёлках, в которых их деятельность убыточна. А вот такси там есть. Более того, оно там замещает общественный транспорт. Поэтому таксистам необходимо максимально облегчить административное бремя ведения деятельности.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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