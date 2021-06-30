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Регион
Опубликовано 30 июня 2021, 16:54

По второму кругу: СМИ назвали Слуцкого одним из претендентов на пост главного тренера сборной России

Фото © РФС

Фото © РФС

Ранее РФС поставил неудовлетворительную оценку работе на Евро-2020 Станислава Черчесова и его штаба.

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий является одним из кандидатов на пост наставника сборной России по футболу. Об этом сообщает издание "Бизнес онлайн".

По данным издания, такой вариант может обсуждаться после удачного сезона казанской команды в РПЛ. Впрочем, Слуцкий уже возглавлял национальную команду в 2015–2016 годах. При нём сборная России неудачно выступила на Евро-2016 и также вылетела после группового этапа.

РФС выразил доверие Черчесову, несмотря на позор на Евро-2020
РФС выразил доверие Черчесову, несмотря на позор на Евро-2020

Ранее технический комитет РФС поставил неудовлетворительную оценку работе Станислава Черчесова на Евро-2020, однако выразил ему доверие. Сам специалист заявил, что не снимает с себя ответственности за провальный результат на турнире.

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Шамиль Гаджиев
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