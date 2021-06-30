По второму кругу: СМИ назвали Слуцкого одним из претендентов на пост главного тренера сборной России
Ранее РФС поставил неудовлетворительную оценку работе на Евро-2020 Станислава Черчесова и его штаба.
Фото © РФС
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий является одним из кандидатов на пост наставника сборной России по футболу. Об этом сообщает издание "Бизнес онлайн".
По данным издания, такой вариант может обсуждаться после удачного сезона казанской команды в РПЛ. Впрочем, Слуцкий уже возглавлял национальную команду в 2015–2016 годах. При нём сборная России неудачно выступила на Евро-2016 и также вылетела после группового этапа.
Ранее технический комитет РФС поставил неудовлетворительную оценку работе Станислава Черчесова на Евро-2020, однако выразил ему доверие. Сам специалист заявил, что не снимает с себя ответственности за провальный результат на турнире.
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