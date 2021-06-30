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В Британии заявили о законности действий эсминца Defender у берегов Крыма после слов Путина

Российский лидер в ходе прямой линии назвал случившееся провокацией с целью вскрыть Вооружённые силы РФ.

30 июня, 14:00
<p>Фото © <a href="https://www.royalnavy.mod.uk/our-organisation/the-fighting-arms/surface-fleet/destroyers/hms-defender" target="_blank" rel="noopener noreferrer">royalnavy.mod.uk</a></p>

Фото © royalnavy.mod.uk

Власти Великобритании всё ещё считают, что экипаж эсминца Defender в Чёрном море действовал в рамках международного права. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона после слов президента России Владимира Путина.

"Корабль королевских ВМС осуществлял мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом", — приводит сообщение британской стороны агентство Reuters.

"Я хорошо был осведомлён": Путин заявил об участии США в провокации с британским эсминцем в Чёрном море

"Я хорошо был осведомлён": Путин заявил об участии США в провокации с британским эсминцем в Чёрном море

Напомним, на прошлой неделе после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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