В Британии заявили о законности действий эсминца Defender у берегов Крыма после слов Путина
Российский лидер в ходе прямой линии назвал случившееся провокацией с целью вскрыть Вооружённые силы РФ.
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Власти Великобритании всё ещё считают, что экипаж эсминца Defender в Чёрном море действовал в рамках международного права. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона после слов президента России Владимира Путина.
"Корабль королевских ВМС осуществлял мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом", — приводит сообщение британской стороны агентство Reuters.
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Напомним, на прошлой неделе после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.
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