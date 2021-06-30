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Игрок "Локомотива" Игнатьев перешёл в "Рубин"

Сам он родился в Татарстане, а свою карьеру начинал в местном "КАМАЗе".

30 июня, 14:18

Фото © ФК "Рубин"

Полузащитник московского "Локомотива" Владислав Игнатьев перешёл в "Рубин", сообщает пресс-служба казанского клуба.

По её данным, контракт с 34-летним игроком рассчитан на один год. При этом он является уроженцем Набережных Челнов, а карьеру начинал в местном "КАМАЗе".

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Кроме того, "Рубин" подписал контракт с защитником юношеской сборной России Иваном Савицким. До этого он выступал в клубе ПФЛ "Ленинградец" и является воспитанником петербургского футбола.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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