Игрок "Локомотива" Игнатьев перешёл в "Рубин"
Сам он родился в Татарстане, а свою карьеру начинал в местном "КАМАЗе".
Фото © ФК "Рубин"
Полузащитник московского "Локомотива" Владислав Игнатьев перешёл в "Рубин", сообщает пресс-служба казанского клуба.
По её данным, контракт с 34-летним игроком рассчитан на один год. При этом он является уроженцем Набережных Челнов, а карьеру начинал в местном "КАМАЗе".
Кроме того, "Рубин" подписал контракт с защитником юношеской сборной России Иваном Савицким. До этого он выступал в клубе ПФЛ "Ленинградец" и является воспитанником петербургского футбола.
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