Роскомнадзор заблокировал 19 сайтов, генерирующих QR-коды для прохода в кафе

Роскомнадзор заблокировал 19 ресурсов, которые генерировали QR-коды для посещения общественных мест в столице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На основании требования Генпрокуратуры России ограничен доступ к 19 ресурсам, позволяющим генерировать QR-коды для посещения общественных мест", — уточнили в пресс-службе.

Всего же в 2021 году было заблокировано или удалено 227 страниц, включая те, что содержали сведения о продаже сертификатов о вакцинации.