Роскомнадзор заблокировал 19 сайтов, генерирующих QR-коды для прохода в кафе
Всего в текущем году было удалено 227 страниц, включая те, что содержали сведения о продаже сертификатов о вакцинации.
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Роскомнадзор заблокировал 19 ресурсов, которые генерировали QR-коды для посещения общественных мест в столице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"На основании требования Генпрокуратуры России ограничен доступ к 19 ресурсам, позволяющим генерировать QR-коды для посещения общественных мест", — уточнили в пресс-службе.
Всего же в 2021 году было заблокировано или удалено 227 страниц, включая те, что содержали сведения о продаже сертификатов о вакцинации.
Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы перешли на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Бизнес-омбудсмен заявил, что столичные рестораны потеряли до 80% выручки из-за введения этих ограничений.
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