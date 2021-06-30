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Роскомнадзор заблокировал 19 сайтов, генерирующих QR-коды для прохода в кафе

Всего в текущем году было удалено 227 страниц, включая те, что содержали сведения о продаже сертификатов о вакцинации.

30 июня, 14:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Роскомнадзор заблокировал 19 ресурсов, которые генерировали QR-коды для посещения общественных мест в столице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На основании требования Генпрокуратуры России ограничен доступ к 19 ресурсам, позволяющим генерировать QR-коды для посещения общественных мест", — уточнили в пресс-службе.

Всего же в 2021 году было заблокировано или удалено 227 страниц, включая те, что содержали сведения о продаже сертификатов о вакцинации.

В Москве задержали пятерых курьеров с липовыми сертификатами о вакцинации

В Москве задержали пятерых курьеров с липовыми сертификатами о вакцинации

Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы перешли на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Бизнес-омбудсмен заявил, что столичные рестораны потеряли до 80% выручки из-за введения этих ограничений.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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