Не нужно было быть провидцем, чтобы понимать, что начнётся разговор Владимира Путина с россиянами с темы коронавируса. Первые полчаса он отвечал на вопросы про пандемию, вакцинацию, и потом не раз к этой теме ещё возвращался. Причём Путин общался с гражданами как старый приятель — простым и понятным языком, без сложных терминов или хамства, с которым порой приходится сталкиваться в госучреждениях.

Президент подтвердил, что вакцинация в России в целом добровольная, но согласно закону, по рекомендации санитарных врачей для отдельных работников в отдельных регионах её можно делать обязательной. И такие меры позволяют избежать локдауна.

"Ковид сам по себе не пройдет, надо прививаться", - заявил он.

"Я исходил из того, что мне нужно быть защищённым как можно больше и принял для себя решении привиться "Спутником V". Тем более вооруженные силы у нас прививаются спутником, а я все же верховный главнокомандующий", - пояснил свой выбор президент.

Путин прекрасно знает, что после вакцины тоже можно заболеть, но легко, без осложнений. Вице-премьер Татьяна Голикова тут же сообщила, что после вакцинации болеет всего 2,5 процента "уколовшихся".

Вообще помимо коронавируса вопросы россиян можно разделить на несколько блоков: цены на продукты, плохие дороги, чиновники и международные отношения.

Так, президенту провели виртуальную экскурсию по обычному супермаркету с вопросом, почему бананы из Эквадора стоят дороже, чем морковка из соседнего села. Путин ответил, что знает эту проблему, и правительство над ней работает.

Пообещал разобраться глава государства и с неправомерными действиями чиновников при начислении пособий, на что жаловались, например, жители Астраханской области, а ещё качеством дорог и воды- жители Пскова решили не задавать вопрос Путину, а наглядно показать, что у них течёт из крана.