Прямая без посредников: О чём россияне 3 часа 42 минуты говорили со своим президентом
Прошедшая прямая линия не поставила рекордов ни по длительности, ни по количеству заданных вопросов. Но главное, что отвечал президент честно, не пытаясь всем угодить. Путин пообещал, что ни одно обращение не останется без внимания, ведь каждое из них касается судьбы конкретного гражданина. А некоторые вопросы удалось решить моментально, о чём незамедлительно докладывали чиновники.
Не нужно было быть провидцем, чтобы понимать, что начнётся разговор Владимира Путина с россиянами с темы коронавируса. Первые полчаса он отвечал на вопросы про пандемию, вакцинацию, и потом не раз к этой теме ещё возвращался. Причём Путин общался с гражданами как старый приятель — простым и понятным языком, без сложных терминов или хамства, с которым порой приходится сталкиваться в госучреждениях.
Президент подтвердил, что вакцинация в России в целом добровольная, но согласно закону, по рекомендации санитарных врачей для отдельных работников в отдельных регионах её можно делать обязательной. И такие меры позволяют избежать локдауна.
"Ковид сам по себе не пройдет, надо прививаться", - заявил он.
При этом Путин особо подчеркнул, что отстранять от работы тех, кому делать вакцину нельзя по медицинским показаниям, незаконно. Глава государства напомнил, что в России четыре препарата от ковида и все они эффективны и безопасны. Ну, а сам он привился "Спутником V".
"Я исходил из того, что мне нужно быть защищённым как можно больше и принял для себя решении привиться "Спутником V". Тем более вооруженные силы у нас прививаются спутником, а я все же верховный главнокомандующий", - пояснил свой выбор президент.
Путин прекрасно знает, что после вакцины тоже можно заболеть, но легко, без осложнений. Вице-премьер Татьяна Голикова тут же сообщила, что после вакцинации болеет всего 2,5 процента "уколовшихся".
Президент заверил, что правоохранительные органы знают о продажах поддельных сертификатов о вакцинации и разберутся с преступниками. Как и с телефонными мошенниками, жертвами которых порой становятся ветераны Великой Отечественной войны. Разъяснил президент и правила газификации домов, пообещал, что иностранные соцсети блокировать в России не будут, объяснил, почему отдых заграницей порой дешевле.
Вообще помимо коронавируса вопросы россиян можно разделить на несколько блоков: цены на продукты, плохие дороги, чиновники и международные отношения.
Так, президенту провели виртуальную экскурсию по обычному супермаркету с вопросом, почему бананы из Эквадора стоят дороже, чем морковка из соседнего села. Путин ответил, что знает эту проблему, и правительство над ней работает.
Пообещал разобраться глава государства и с неправомерными действиями чиновников при начислении пособий, на что жаловались, например, жители Астраханской области, а ещё качеством дорог и воды- жители Пскова решили не задавать вопрос Путину, а наглядно показать, что у них течёт из крана.
Интересовались россияне и отношениями с Украиной и США, а также ситуацией в Нагорном Карабахе. Волнует наших граждан и провокация британского эсминца – не начнется ли из-за этого Мировая война.
"Может, я проговорился": Путин ударил себя по губам, раскрыв информацию о британском эсминце в Крыму
Путин успокоил: даже если бы мы потопили корабль, войны бы не случилось. А ещё заявил, что украинцы и русские — единый народ, только вот Киев сам ничего не решает, а за него думают в Вашингтоне.
Кстати, в этот раз из-за пандемии на прямой линии обошлись без посредников – корреспондентов каналов, которые порой сами выбирали тех, кто задаст вопрос, подносили микрофоны. Россияне могли с помощью приложения или через интернет напрямую дозвониться своему президенту. И Путин периодически спрашивал, обращаясь к собеседнику по имени, слышит ли он его. Было четко видно, что ему больше хотелось личного общения, ответить конкретному человеку, глядя в глаза, даже на самый сложный вопрос.
Комментариев: 0