Чешский журналист назвал способ выбить стул из-под "Северного потока – 2"
По мнению Адама Черны, в результате Берлин должен "сохранить лицо", а Европа — получить гарантии того, что Россия не воспользуется газопроводом в качестве рычага давления на Украину.
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Останавливать строительство "Северного потока – 2" нельзя, поскольку это обернётся исками, однако есть способ "выбить стул" из-под проекта. Об этом пишет чешский журналист Адам Черны в колонке для iRozhlas.
"Среди возможных вариантов наиболее реальным кажется тот, при котором газопровод можно будет достроить, а потом установить жёсткие условия пользования им", — считает автор.
По его мнению, это позволит "Берлину сохранить лицо", избежать исков с требованием возместить миллиарды долларов за строительство газопровода, а также "связать трубопровод с политическим контекстом" и гарантировать, что Россия не воспользуется им в качестве рычага давления на Украину.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.
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