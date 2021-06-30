Чешский журналист назвал способ выбить стул из-под "Северного потока – 2"

Останавливать строительство "Северного потока – 2" нельзя, поскольку это обернётся исками, однако есть способ "выбить стул" из-под проекта. Об этом пишет чешский журналист Адам Черны в колонке для iRozhlas.

"Среди возможных вариантов наиболее реальным кажется тот, при котором газопровод можно будет достроить, а потом установить жёсткие условия пользования им", — считает автор.