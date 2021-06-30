Депутат Рады обрадовался поражению России на Евро-2020 больше, чем победе Украины

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обрадовался тому, что сборная России по футболу проиграла и вылетела с Евро-2020 после первого группового этапа, а сборная Украины вышла в 1/4 финала.

"Сейчас Украина — это символ, особенно после полного поражения России. Я даже рад больше по этому поводу, чем по нашим ребятам", — признался Арахамия в беседе с журналистами.