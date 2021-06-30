Депутат Рады обрадовался поражению России на Евро-2020 больше, чем победе Украины
Ранее сборная Незалежной впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, обыграв Швецию со счётом 2:1.
Фото © Facebook / David Braun
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обрадовался тому, что сборная России по футболу проиграла и вылетела с Евро-2020 после первого группового этапа, а сборная Украины вышла в 1/4 финала.
"Сейчас Украина — это символ, особенно после полного поражения России. Я даже рад больше по этому поводу, чем по нашим ребятам", — признался Арахамия в беседе с журналистами.
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Нардеп рассказал, что смотрел матч в пабе и выиграл 300 долларов, так как угадал счёт встречи Украина – Швеция. Деньги, по словам Арахамии, были потрачены на выпивку посетителей заведения. При этом политик не смог вспомнить ни одних имени и фамилии футболистов, которые забили гол.
Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу, обыграв Швецию со счётом 2:1. Решающий мяч удалось забить за две минуты до конца второго дополнительного тайма. Автором этого гола стал нападающий Артём Довбик. Лучшим игроком матча был признан украинский футболист Александр Зинченко, который также отличился в этой игре. В четвертьфинале подопечные Шевченко сыграют с командой Англии, победившей Германию.
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