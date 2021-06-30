Власти Москвы прокомментировали требование о вакцинации учительницы с медотводом

Департамент образования совместно с Департаментом здравоохранения незамедлительно провели проверку в связи с обращением москвича Евгения Цветкова, который пожаловался на прямой линии с Владимиром Путиным, что его супругу-учительницу принуждают к вакцинации, несмотря на медотвод.

Если у человека есть медицинские противопоказания, работодатель не имеет права принуждать его к вакцинации и отстранять от работы, подчеркнули в Департаменте образования Лайфу.

"Что касается учительницы, муж которой обратился с вопросом, то по состоянию здоровья ей оформлен временный медотвод в связи с обострением заболевания до 2 июля. По окончании этого срока женщине необходимо обратиться к врачу для уточнения состояния здоровья, чтобы снять или продлить медотвод. Именно об этой необходимости сообщал директор школы учителю", — пояснили в ведомстве.

Если женщине продлят медотвод, то речи о прививке или отстранении от работы идти не будет. Однако если противопоказаний к вакцинации уже не будет, то с учётом наличия хронического заболевания учительнице особенно важно сделать прививку. У таких пациентов риск тяжёлых последствий при заболевании коронавирусом гораздо выше, объяснили в департаменте.