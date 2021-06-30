Власти Москвы прокомментировали требование о вакцинации учительницы с медотводом
В ведомстве подчеркнули, что работодатель не имеет права принуждать к вакцинации и отстранять от работы сотрудников, которым нельзя прививаться по состоянию здоровья.
Фото © LIFE / Павел Баранов
Департамент образования совместно с Департаментом здравоохранения незамедлительно провели проверку в связи с обращением москвича Евгения Цветкова, который пожаловался на прямой линии с Владимиром Путиным, что его супругу-учительницу принуждают к вакцинации, несмотря на медотвод.
Если у человека есть медицинские противопоказания, работодатель не имеет права принуждать его к вакцинации и отстранять от работы, подчеркнули в Департаменте образования Лайфу.
"Что касается учительницы, муж которой обратился с вопросом, то по состоянию здоровья ей оформлен временный медотвод в связи с обострением заболевания до 2 июля. По окончании этого срока женщине необходимо обратиться к врачу для уточнения состояния здоровья, чтобы снять или продлить медотвод. Именно об этой необходимости сообщал директор школы учителю", — пояснили в ведомстве.
Если женщине продлят медотвод, то речи о прививке или отстранении от работы идти не будет. Однако если противопоказаний к вакцинации уже не будет, то с учётом наличия хронического заболевания учительнице особенно важно сделать прививку. У таких пациентов риск тяжёлых последствий при заболевании коронавирусом гораздо выше, объяснили в департаменте.
Ранее Путин заявил о том, что все российские вакцины от ковида абсолютно безвредны. Многие даже не замечают, что сделали прививку. Это тоже важно для некоторых граждан, заметил глава государства. Путин также отметил, что препарат "Эпиваккорона" от центра "Вектор" после вакцинации не вызывает даже повышения температуры.
Коронавирус: Главное
Россиянам рассказали о самых ковидоопасных летних развлечениях
сегодня в 14:10
"Очень опасный вид преступлений": Путин назвал абсолютно недопустимым мошенничество с поддельными сертификатами о вакцинации
сегодня в 12:43
Путин назвал чушью теории заговора о ковиде и дал совет антипрививочникам
сегодня в 11:32
Комментариев: 0