Академик РАН объяснил, почему Путин привился вакциной "Спутник V"

Академик РАН Геннадий Сухих был уверен в том, что президент России Владимир Путин привился от ковида именно вакциной "Спутник V". Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

"Я и не сомневался, что глава государства привился — и именно "Спутником V". Когда президент говорит о чём-то — он это делает. У него ярко выраженное мужское начало. Мы [наша страна] занимаемся именно этой вакциной как наиболее мощной, более пионерской, наверное, выпускаем её в самом большом объёме", — объяснил учёный.

По его мнению, "Спутник V" — это наиболее "мощная, более пионерская вакцина". Специалист отмечает, что врачи изучают влияние этого препарата на мужской и женский организмы и результаты положительные.

Сухих рассказал, что работает с роженицами не только в центре акушерства, но и в ковидном госпитале. Он сообщил, что по заданию министра сейчас начинается работа по иммунизации беременных. Это важный шаг, так как, по словам врача, в прошлом году из-за коронавируса ушли из жизни 73 молодые матери. По его мнению, отрицать необходимость вакцинации могут только люди, которые не встречались реально с ковидом.